У Путина есть предпочтения в моделях оружия, на полигоне он попал по мишени – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на полигоне в Рязанской области попробовал пострелять из снайперской винтовки Драгунов (СВД), он попал по мишени. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, не уточнив, сколько раз российский лидер смог попасть в цель.

"Там был гонг (сигнал гонга оповещал о попадании по мишени. – Прим. ред.), гонг был слышан, но сколько именно, я не могу сказать", – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

По его словам, стрельба главы государства связана с организацией спецоперации. Песков поделился, что президент достаточно часто брал в руки оружие. По мнению представителя Кремля, подобная практика является совершенно нормальной, так как у российского лидера есть свои предпочтения в оружейной сфере.

20 октября Путин проверил ход подготовки призванных в рамках частичной мобилизации на полигоне в Рязанской области. Президент РФ проверил осуществление боевого слаживания подразделений. Глава государства удостоверился в готовности военнослужащих к выполнению поставленных задач в СВО.

Путин проверил, как мобилизованных готовят на полигоне

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