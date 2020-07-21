Иностранцы смогут приехать в Россию по электронной однократной визе

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В России с 1 января 2021 года вводится универсальная единая электронная однократная виза для краткосрочного пребывания граждан других государств в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Соответствующий закон приняла Госдума, сообщает "Интерфакс".

Как отмечается, данная виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица.

Действие документа – 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России до 16 суток.

Новый механизм позволит подавать документы на визу удаленно с помощью специализированного сайта федерального органа исполнительной власти. Обрабатывать заявки с приложенными электронными копиями необходимых бумаг будут в едином центре оформления электронных виз. Срок оформления электронной визы будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи заявления.

Данный формат работы с визами для въезда в Россию уже используют на границе в свободном порту Владивостока и в особой экономической зоне в Калининградской области.

Ранее стало известно, что МВД планирует создать единую информационную платформу, которая будет содержать все сведения об иностранцах, находящихся в России. На платформе организуют доступ в личный кабинет и рассылку уведомлений в мобильном приложении. Платформа обеспечит предоставление госуслуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде.

