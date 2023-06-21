Песков заявил, что Путин поздравит Собянина с 65-летием по телефону

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Владимир Путин как минимум по телефону поздравит Сергея Собянина с 65-летием, который отмечает юбилей 21 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, заранее, вы знаете, у нас не принято поздравлять, но точно не знаю, звонил ли он уже, но точно могу сказать, что как минимум по телефону он его поздравит", – сказал представитель Кремля.

По его словам, Москва – это город, который стремительно развивается в различных сферах, причем не только с точки зрения финансовой составляющей. Также заметно развитие промышленной и туристической отраслей.

"Вы знаете, успехи Сергея Семеновича как руководителя Москвы очевидны, Москва – это один из, если не лучший город мира", – отметил Песков.

На вопрос, что российский лидер подарит Собянину в честь юбилея, представитель Кремля затруднился ответить.

"Здесь я не знаю точно, поэтому не могу ответить на этот вопрос", – резюмировал он.

Ранее Собянин заявлял, что силы ему придают доверие со стороны москвичей и получение реальных результатов своей работы.

Таким образом он ответил, что ему помогло выдержать три года, когда столица столкнулась с пандемией коронавирусной инфекции, а после – с санкционными ограничениями.



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