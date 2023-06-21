Песков объяснил нюансами программы смену даты проведения саммита "Россия – Африка"

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Даты проведения саммита "Россия – Африка" были изменены в связи с уточнением программы мероприятия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это просто нюансировка программы саммита", – отметил он.

Ранее саммит и экономический форум в Петербурге планировали организовать 26–29 июля.

Накануне стало известно, что мероприятие пройдет 27–28 июля. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, повестка саммита будет состоять из таких разделов: передача технологий, здравоохранение, продовольственная и энергетическая безопасность.

Посол по особым поручениям МИД, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия – Африка" Олег Озеров поделился, что многие африканские лидеры уже подтвердили участие в форуме.

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