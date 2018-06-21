Минтруд поможет госслужащим при переводе в другие регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, предлагающий повышать госслужащих при переводе в другие регионы. Об этом сообщает газета "Известия".
Разработанный документ совершенствует механизм ротации работников на госслужбе. Во-первых, на новом месте госслужащим обеспечат профессиональный рост, а их супругам – получение дополнительного профессионального образования.
Также уточняется, что работодатель должен минимум за полгода до окончания срока действия служебного контракта предупреждать о переводе и указывать при этом предлагаемую должность и условия нового договора. Сегодня на это дается три месяца.
Уточняются и расширяются уважительные причины, по которым чиновник может отказаться от перевода в другой регион. В действующем законе их всего две: наличие заболеваний с противопоказаниями к переезду и невозможность проживания в новом месте членов семьи. Речь идет о районах Крайнего Севера, высокогорных районах и других местностях с неблагоприятным климатом.
В ном законе список уважительных причин дополнится необходимостью постоянного ухода за проживающими отдельно близкими родственниками.
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