Минтруд поможет госслужащим при переводе в другие регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, предлагающий повышать госслужащих при переводе в другие регионы. Об этом сообщает газета "Известия".

Разработанный документ совершенствует механизм ротации работников на госслужбе. Во-первых, на новом месте госслужащим обеспечат профессиональный рост, а их супругам – получение дополнительного профессионального образования.

Также уточняется, что работодатель должен минимум за полгода до окончания срока действия служебного контракта предупреждать о переводе и указывать при этом предлагаемую должность и условия нового договора. Сегодня на это дается три месяца.

Уточняются и расширяются уважительные причины, по которым чиновник может отказаться от перевода в другой регион. В действующем законе их всего две: наличие заболеваний с противопоказаниями к переезду и невозможность проживания в новом месте членов семьи. Речь идет о районах Крайнего Севера, высокогорных районах и других местностях с неблагоприятным климатом.

В ном законе список уважительных причин дополнится необходимостью постоянного ухода за проживающими отдельно близкими родственниками.