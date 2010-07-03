Правительство РФ решило продлить соглашения о стабилизации цен на топливо

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Правительство РФ может ввести заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов в случае массового нарушения нефтяными компаниями соглашения о стабилизации цен на топливо, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Если будут массовые нарушения, то других вариантов нет, кроме как заградительные пошлины", – цитирует Козак ТАСС. При этом вице-премьер рассчитывает на поддержку нефтяных компаний.

Кабмин принял решение продлить соглашения с нефтяниками о стабилизации цен на топливо на II квартал 2019 года. Это необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования топливного рынка – лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.

Ранее Козак заявил, что правительство РФ введет лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов. Это позволит регулировать объемы поставок топлива на внутренний рынок.

Вице-премьер подчеркнул, что данный механизм "не ограничивает объемы экспорта".