Госдума одобрила во втором чтении закон о прямых платежах за коммуналку

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении закон о прямых договорах и платежах между потребителями и ресурсоснабжающими организациями.

Как рассказал министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, третье чтение назначено на пятницу. Он назвал законопроект "судьбоносным", передает "Интерфакс".

Согласно документу, договоры будут заключаться непосредственно между ресурсоснабжающими организациями и собственниками квартир. Платежи будут поступать сразу на счета поставщиков коммунальных ресурсов. Такой способ позволит сократить уровень задолженностей.

Ранее сообщалось, что переход на новую схему оплаты за газ, тепло и воду планируется на 1 апреля. В новом законе предусмотрена норма о том, что на прямые расчеты в обязательном порядке будут переводиться дома, управляющие компании которых дольше двух месяцев задерживают перечисления платежей. Для остальных домов переход будет добровольным.