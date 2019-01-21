Шипулин захотел в Госдуму

Олимпийский чемпион по биатлону 2014 года Антон Шипулин заявил о намерении принять участие в предварительном голосовании "Единой России". Об этом Шипулин заявил РИА Новости.
"После определенных размышлений я принял решение попробовать себя в праймериз. Если я получу необходимую поддержку избирателей, то в сентябре приму участие в выборах в Госдуму", – сообщил спортсмен.
В декабре 31-летний биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры.
Дебют биатлониста состоялся на Кубке мира в сезоне-2008/09. Всего на соревнованиях данного типа Шипулин поднимался на подиум 61 раз. В его активе также одно золото, три серебра и три бронзы с чемпионатов мира разных лет.
На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере россиянин выиграл бронзу в мужской эстафете. А через четыре года на Играх в Сочи он стал олимпийским чемпионом в этой же дисциплине.
За свою карьеру Шипулин одержал 20 побед на этапах Кубка мира.
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