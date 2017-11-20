Меркель заявила о необходимости проведения новых выборов в Германии

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что скептически относится к идее формирования правительства меньшинства. По ее мнению, правильней будет провести новые выборы, сообщает немецкий телеканал ARD.

Альянс ХДС/ХСС, партия "Зеленых" и Свободная демократическая партия Германии (СвДП) вели переговоры по формированию коалиции в течение месяца. Однако им так и не удалось достичь договоренности по ряду вопросов.

В итоге СвДП заявила о выходе из переговоров.

Комментируя сложившуюся ситуацию, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал политический кризис в Германии сложнейшим почти за 70 лет. Он намерен встретиться с лидерами партий, председателями бундестага, бундесрата и Конституционного суда.

Что стало камнем преткновения между партиями и действительно ли карьера Меркель оказалась на волоске, читайте в материале портала Москва 24.