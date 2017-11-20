Удастся ли Меркель избежать перевыборов парламента и отставки

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель призвали подать в отставку из-за провала переговоров о формировании правящей парламентской коалиции. Что стало камнем преткновения между партиями и действительно ли карьера Меркель оказалась на волоске, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Zuma/Omer Messinger

Что произошло

Накануне лидер Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер заявил, что переговоры о формировании правящей парламентской коалиции с участием блока ХДС/ХСС Ангелы Меркель и партии "Зеленые" – так называемой Ямайки (получила такое прозвище по первым цветам символов партий. – Ред.) – провалились. Дискуссии начались почти сразу после выборов в бундестаг, которые прошли в сентябре этого года. Если бы стороны пришли к соглашению, коалиция бы получила 393 из 709 мандатов. Однако после выхода либералов и последующего отказа "Зеленых" этот вариант канул в Лету.

В тот же день руководство "Альтернативы для Германии" призвало лидера христианских консерваторов Ангелу Меркель уйти в отставку с поста канцлера. "Рассчитываем, что этот провал послужит тому, что в ХДС многое обдумают заново", – заявил один из руководителей фракции Александер Гауланд. Председатель "Левых" Катя Кипинг на волне последовавшей критики предрекла начало "конца эры" действующего канцлера.

Из-за провала переговоров Меркель отменила переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Канцлер в ближайшее воскресенье намерена обсудить сложившуюся ситуацию с однопартийцами и найти решение, которое позволит избежать перевыборов в бундестаг. Кроме того, председатель ХДС проведет переговоры с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Он констатировал, что Германия оказалась в подобной ситуации впервые почти за 70-летнюю историю. И призвал все стороны к переговорам и компромиссу.

Почему?

В СвДП вину за провал переговоров по формированию коалиции полностью возложили на Ангелу Меркель. По мнению члена партии Фолькера Виссинга, они изначально шли хаотично. Канцлер в итоге так и не смогла прийти к компромиссу, постоянно откладывая поиск решения. В то же время генеральный секретарь ХДС Петер Таубер утверждает, что у переговоров "был хороший фундамент" и выходить из них не было никаких оснований, пишет РИА Новости.

Стороны не договорились "по одному главному, я бы даже сказал, историческому для Германии вопросу – о беженцах", отметил в беседе с "Российской газетой" немецкий политолог Александр Рар. "В 2015 году, когда границы рухнули, полтора миллиона мигрантов, а, возможно, даже больше, по приглашению госпожи Меркель без всякого контроля со стороны властей оказались в Германии. Этот кризис вверг половину страны в абсолютный шок и вызвал у значительной части избирателей неприятие канцлера и ее политики", – объясняет эксперт. Он уверен, что по остальным вопросам у потенциальных участников "Ямайки" разногласий бы не было. Для немцев, в том числе представителей элит, миграционный кризис стал переломным, подчеркивает Александр Рар: "Германия из благополучной стабильной страны, где в принципе никаких вызовов не чувствовалось, вдруг, начиная с 2015 года, попала в фазу нестабильности, в стране начались террористические атаки. (...) У многих немцев абсолютно справедливо возникает вопрос, почему беженцы получают социальные пособия, а коренным немцам социальное пособие не увеличивают?"

Ангела Меркель стала, по сути, символом миграционного кризиса, а также зависимости Германии от Соединенных Штатов, отмечает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. "Неспособность сформировать коалицию на данном этапе является внешним проявлением всех этих скрытых подводных камней, которые Ангела довольно долго и самостоятельно раскладывала в самых неожиданных местах. Это закономерный итог", – сказал он.

Фото: АР/Bernd von Jutrczenka/dpa

Что дальше?

Провал переговоров по формированию коалиции может привести к досрочным выборам. Однако это не единственный вариант, объяснил замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов в комментарии Национальной службе новостей (НСН).

По его прогнозам, президент ФРГ будет настаивать на продолжении консультаций о формировании коалиции, в связи с чем сделает официальное обращение к социал-демократам. Они, скорее всего, откажутся, но из этой ситуации есть выход: "Тогда президент предложит кандидатуру Меркель для избрания канцлером, это позволит ей сформировать правительство меньшинства с теми же свободными демократами, из-за которых зондирующие консультации были прекращены".

Если этот вариант не сработает, могут быть назначены досрочные выборы в бундестаг. На сентябрьских победил с показателем в 33% голосов альянс ХДС/ХСС, второе место заняла СвДП. При этом впервые в германский парламент прошла ультраправая партия "Альтернатива для Германии", заняв третье место.

Все так плохо?

Перед выборами в бундестаг в Германии предпринимались слабые попытки разыграть российскую карту, как это делали и продолжают делать американцы. Возможно ли это сейчас? "В Германии преобладает трезвомыслие. Немцы в отличие от других стран достаточно самоуверенны в том плане, что считают, что их демократия стабильная и помешать извне этой демократии невозможно", – говорит Александр Рар.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Германии, подчеркнул, что "это исключительно внутреннее дело Федеративной Республики". "Мы желаем скорейшего и успешного завершения процесса", – добавил представитель Кремля.

Вряд ли разлад между парламентскими партиями приведет к серьезному внутриполитическому кризису в Германии, считает профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России Николай Павлов. По его мнению, драматизировать не стоит. Общую картину распределения сил в политической среде Германии возможные досрочные выборы не изменят".["Альтернатива для Германии"] в любом случае является изгоем для политического истеблишмента ФРГ и кроме деклараций никак не может, да и не будет влиять на реальную политику", – отметил эксперт в интервью порталу дискуссионного клуба "Валдай".

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев не исключил, что социал-демократы в действительности просто пытаются улучшить свое положение, устраивая скандал вокруг формирования коалиции: "Наверное, все упирается в деньги – партийная казна должна в значительной степени пополниться. Поэтому я полагаю, что, как говорится, еще не вечер".