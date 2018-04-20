Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

20 апреля 2018, 11:17

Госпошлины за оформление загранпаспортов и водительских прав станут дороже

власть общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Правительство одобрило увеличение госпошлины за оформление загранпаспорта с электронным чипом до 5 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном портале кабмина.

Сейчас оформление загранпаспорта с чипом обходится в 3,5 тысячи рублей. Также в правительстве предложили увеличить госпошлину за выдачу водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия. Пошлина за новое свидетельство госрегистрации повысится до 1,5 тысячи рублей. Оформление водительских прав будет стоить 3 тысячи рублей.

В правительстве считают, что повышение пошлин поможет частично компенсировать создание инфраструктуры для выдачи документов нового поколения.

В феврале Владимир Путин подписал закон, сокращающий срок оформления заграничного паспорта в случае подачи заявления по месту пребывания. Согласно закону, загранпаспорт будут выдавать не за четыре месяца, как раньше, а за три. Речь идет в том числе и о загранпаспортах с электронным носителем информации.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать