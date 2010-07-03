Эксперт назвал причину отставки губернатора Алтая

Отставка губернатора Алтайского края Александра Бердникова связана с новыми задачами, которые ставятся перед регионом. Такую точку зрения в беседе с RT высказал член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин.
Политолог отметил, что Бердников занимался социально-экономическим развитием региона и как экономический менеджер "он очень неплох". "Тем не менее, перед регионом сейчас ставятся другие задачи", – указал Колядин.
Он предположил, что его преемником станет молодой технократ, директор территорий.
20 марта губернатор Алтая Александр Бердников объявил о решении сложить с себя полномочия руководителя региона. Его отставку принял президент России Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Олег Хорохордин.
Ранее в этот день Путин подписал указ о назначении многократного чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова исполняющим обязанности главы Калмыкии.
В начале недели СМИ сообщили о грядущей волне губернаторских отставок. В частности, в публикации фигурировали главы Оренбургской, Волгоградской и Мурманской областей, а также руководитель Калмыкии.
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