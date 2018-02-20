20 февраля 2018, 14:33Политика
Эрдоган заявил о планах окружить Африн в ближайшие дни
Фото: ТАСС/ZumaDepo Photos
Вооруженные силы Турции намерены окружить сирийский город Африн в ближайшие дни. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.
"В ближайшие дни центр города Африн будет окружен нами", – цитирует главу республики телеканал A Haber.
Турция продолжает на южной границе операцию "Оливковая ветвь", направленную против курдов из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".
Ранее Эрдоган рассказал о сбитом в ходе операции турецком военном вертолете. Лидер пригрозил, что виновные "дорого заплатят" за это.
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