Собчак оценила галстук Путина на прямой линии

Фото: телеграм-канал "Кровавая барыня"

Журналистка Ксения Собчак отметила в своем телеграм-канале, что Владимир Путин выбрал для совмещенной прямой линии и пресс-конференции галстук того же цвета, что и она, передает News.ru.

Собчак подчеркнула, что бордовый цвет является главным оттенком этого сезона. Она также указала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выбрал для мероприятия галстук такого же цвета, но на оттенок светлее.

"Любимый белый стакан с золотым гербом. Владимир Владимирович ходит с ним уже много лет", – добавила журналистка.

Ранее стилист Полина Федотова рассказала, что в зимнем сезоне 2024/25 в тренде будут шесть оттенков, в том числе вишневый. Однако, по ее словам, найти вещи благородного бордового цвета, который выглядит ярко и дорого, сложно. Стилист порекомендовала носить его с белыми, черными, бежевыми, серыми цветами или в нестандартных комбинациях, с цветом хаки.

Не менее популярен будет оттенок крем-брюле. Бежевый оттенок хорошо сочетается с мехом на аксессуарах, головных уборах или обуви, подчеркнула Федотова. Такие детали добавят фактурности в образ. Кроме того, популярны будут шоколадные оттенки: горький шоколад, корица, какао с молоком. Федотова также посоветовала в грядущем сезоне носить одежду сапфирового синего цвета.

