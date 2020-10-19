ГД 21 октября может принять закон о выплатах на детей без подачи заявления

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Закон о выплатах на детей без подачи заявления до 1 марта 2021 года может быть принят депутатами нижней палаты 21 октября, рассказал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
"В начале заседания в среду мы рассмотрим законопроект, по которому приостановление действий положения, предусматривающего подачу заявления на выплаты за первого и второго ребенка, продлится до 1 марта. Ранее данный порядок действовал до 1 октября, парламентарии предлагают продлить его", – отметил депутат.
Согласно документу, выплаты на первого и второго ребенка до трех лет для семей с доходом, не превышающим два прожиточных минимума, автоматически будут продлеваться до 1 марта 2021 года. Законопроект на рассмотрение Госдумы внесли руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев.
Ранее в Госдуме предложили бесплатно переобучать малоимущих на технические специальности. Депутат Госдумы Максим Зайцев подчеркнул, что его инициатива предусматривает трудоустройство граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума. Мера позволит им принимать участие в техническом обеспечении работы инновационных территориальных кластеров.
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