В Госдуме рассказали о работе над проектом трехлетнего бюджета

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что до первого чтения проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов комитеты нижней палаты парламента обсудят каждую госпрограмму с профильными министрами, сообщают "Дни.ру".

По его словам, в первую очередь будут рассмотрены меры, поддерживающие граждан.

"В первую очередь будут рассмотрены направленные на поддержку людей государственные программы "Развитие здравоохранения", "Развитие образования", "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда", "Содействие занятости населения", – уточнил Володин.

Он отметил, что эти меры могут повысить благосостояние россиян и обеспечить экономический рост. Это те задачи, которые поставил президент, напомнил спикер.

"До первого чтения бюджета мы рассмотрим, таким образом, каждый раздел бюджета, каждую государственную программу", – сказал спикер Госдумы.

В сентябре было зафиксировано самое большое количество безработных граждан. В августе количество зарегистрированных безработных составило 3,6 миллиона человек, в сентябре – 3,7 миллиона.

Владимир Путин сообщал, что безработица в стране выросла на 1,7%. При этом, по его словам, в некоторых странах цифры совсем другие, критические.

