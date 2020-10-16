В Госдуме рассказали о работе над проектом трехлетнего бюджета

Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что до первого чтения проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов комитеты нижней палаты парламента обсудят каждую госпрограмму с профильными министрами, сообщают "Дни.ру".
По его словам, в первую очередь будут рассмотрены меры, поддерживающие граждан.
"В первую очередь будут рассмотрены направленные на поддержку людей государственные программы "Развитие здравоохранения", "Развитие образования", "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда", "Содействие занятости населения", – уточнил Володин.
Он отметил, что эти меры могут повысить благосостояние россиян и обеспечить экономический рост. Это те задачи, которые поставил президент, напомнил спикер.
"До первого чтения бюджета мы рассмотрим, таким образом, каждый раздел бюджета, каждую государственную программу", – сказал спикер Госдумы.
В сентябре было зафиксировано самое большое количество безработных граждан. В августе количество зарегистрированных безработных составило 3,6 миллиона человек, в сентябре – 3,7 миллиона.
Владимир Путин сообщал, что безработица в стране выросла на 1,7%. При этом, по его словам, в некоторых странах цифры совсем другие, критические.
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