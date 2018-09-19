Комиссия ЦИК прибыла с проверкой в Приморье

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Комиссия Центризбиркома приехала во Владивосток, чтобы собрать дополнительные факты о предполагаемых нарушениях во время второго тура губернаторских выборов в Приморье, сообщает ТАСС.
В комиссию вошли член ЦИК Сиябшах Шапиев и три сотрудника аппарата – Алексей Нестеров, Игорь Семеновский и Николай Овчинников.
По словам представителя краевого избиркома Натальи Камаевой, в регионе комиссия пробудет два-три дня. За это время она ознакомится с жалобами на нарушения. Также комиссия посетит некоторые избирательные комиссии региона. В частности, она побывает в Советском районе Владивостока и Артеме.
Члены комиссии уже встретились с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко. Встреча с кандидатом от "Единой России" Андреем Тарасенко назначена также на среду.
Как рассказал Ищенко, комиссия попросила его предоставить всю документацию, аудио- и видеозаписи, подтверждающие нарушения в ходе выборов губернатора.
Второй тур губернаторских выборов в Приморье прошел в воскресенье, 16 сентября. Победителем на выборах стал Тарасенко, набравший 49,55% голосов. Ищенко набрал 48,06%.
Кандидат от КПРФ обвинил соперника в фальсификации результатов выборов и объявил голодовку. Тарасенко также подал жалобы на ход голосования на выборах.
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что ждет от участников второго тура жалоб, чтобы провести тщательную проверку.
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