Путин назвал "беспрецедентным" задержание Вышинского на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин прокомментировал во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель задержание главы портала РИА Новости Украина.

"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", – сказал президент РФ, передает РИА Новости.

Меркель добавила, что Германия также обеспокоена ситуацией. Она пообещала, что обсудит этот вопрос на встрече с украинским лидером Петром Порошенко.

По мнению известного журналиста Владимира Соловьева, арест руководителя СМИ является нарушением всех возможных норм.

"Сравнивать это совершенно не с чем, потому что это нарушение всех возможных норм. Нам всегда казалось, что западная демократия строится на принципах, сформулированных то ли Вольтером, то ли Руссо, то ли кем-то еще, которых так любят цитировать, когда нас критикуют", – сказал он, передает RT.

Соловьев добавил, что поведение Запада, который игнорирует грубейшее нарушение прав журналиста, задержанного по надуманному обвинению, вызывает печаль.

Главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали 17 мая по решению суда в Херсоне. Он будет оставаться под стражей до 13 июля. Вышинского заподозрили в госизмене и обвинили в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР.