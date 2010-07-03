Госдума приняла законопроект о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья

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Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, который позволит защитить жилье граждан от мошенничества в сфере микрокредитования. Документ предусматривает запрет для подобных организаций выдавать займы под залог недвижимости, сообщают "Дни.ру".

Документ предоставляет микрофинансовым организациям дополнительные возможности для установления личности клиентов, в том числе проведение идентификации физлица через государственные информационные системы. Это делается для пресечения мошенничества. Злоумышленникам будет сложнее получить займы с использованием чужих паспортных данных.

Нормативно-правовой акт устанавливает размер собственных средств микрокредитной организации – 5 миллионов рублей (сейчас он составляет 10 тысяч).

Минимальная сумма займа, которую микрофинансовая компания может получить от гражданина, увеличивается до 3 миллионов рублей. Как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот проект закона позволит покончить с волной жилищного рейдерства.

"Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита", – сказал Володин.

Уточняется, что этот документ внесли на рассмотрение парламента сам Володин, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Инициатива разработана при участии всех фракций Госдумы.