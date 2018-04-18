Постпред РФ при ОЗХО рассказал о заседании по "делу Скрипалей"

Фото: ТАСС/Красильников Станислав
Россия может предъявить Великобритании такие же обвинения по "делу Скрипалей", которую слышит в свой адрес. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин по итогам внеочередного заседания исполсовета организации по инциденту в Солсбери.
"Мотив, средства, предыстория вопроса. Слушайте, мы ведь эту же триаду обвинений можем предъявить и нашим британским коллегам, по большому счету", – сказал он, передает ТАСС.
Шульгин также отметил, что Россия сразу заявила Великобритании о своей непричастности к инциденту в Солсбери. Постпред добавил, что российская сторона задала ряд "других крайне важных вопросов", на которые также рассчитывает получить необходимые разъяснения.
Шульгин обратил внимание, что Великобритания нарушает Конвенции о запрещении химического оружия, имея, хоть и небольшие, запасы примененного в Солсбери отравляющего вещества.
Ранее Шульгин сообщил, что отравляющее вещество, которое якобы использовали при покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, производили в США. Там его запатентовали как химическое оружие.
Постпред показал документ ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) от 1 декабря 2015 года. Он пояснил, что ведомство ранее просило Россию проверить "патентоспособность изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином".
Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся. Уточнялось, что мог использоваться яд "Новичок", который якобы производят в РФ. Россия обвинения отвергает.
Пострадавшие выжили после отравления. Юлию Скрипаль выписали из больницы и перевезли в госпиталь на военной базе. Сергей Скрипаль пришел в сознание, но продолжает лечение, его состояние улучшается.
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