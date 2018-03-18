По итогам обработки 9,36% протоколов явка на выборах в Москве превысила 60%

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Явка на выборах в Москве превысила 60 процентов, такие данные по итогам обработки 9,36 процента протоколов озвучили в Мосгоризбиркоме.

"Явка 60,08 процента, выше пока в целом чем по стране", – цитирует председателя комиссии Валентина Горбунова Агентство "Москва".

Выборы президента РФ прошли 18 марта. В столице были открыты 3,6 тысячи избирательных участков. Наблюдателями на выборах работали 4,8 тысяч человек.

Продолжается подсчет голосов. По предварительным данным Владимир Путин лидирует в Москве и в целом по стране. По России проведен подсчет 50 процентов бюллетеней.

Это уже вторые выборы в России, когда президент избирается на шестилетний срок, а не на четыре года, как раньше. Принять участие в выборах мог любой гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда.

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