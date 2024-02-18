ВСУ оставили боевые позиции в Авдеевке, начав массовое бегство – Песков

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Бойцы украинкой армии обратились в массовое бегство, когда оставляли боевые позиции в Авдеевке. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин заслушал первые доклады главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки в 04:00 17 февраля. Еще один доклад президент выслушал в 11:00, уточнил он.

Песков также добавил, что о завершении операции Путину рассказали после обеда. На тот момент, продолжил пресс-секретарь главы государства, Шойгу и Герасимов заявили, что операция фактически подошла к финалу.

"В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций. Потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами", – сказал Песков.

Во второй половине дня Шойгу и Герасимов доложили Путину о том, что операция полностью завершена, заключил пресс-секретарь президента.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что приказ главкома украинской армии Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен лишь спустя сутки после начавшегося бегства ВСУ из этого города.

По его словам, освобождение Авдеевки помогло отодвинуть линию фронта от Донецка. Это в значительной степени позволит обезопасить его от террористических ударов, утончил Конашенков.

17 февраля Путин после доклада главы оборонного ведомства об освобождении Авдеевки поздравил Вооруженные силы РФ с этой победой. Песков уточнил, что в честь этого глава государства объявил благодарность всем участникам операции.

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки