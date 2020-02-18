Песков прокомментировал новые данные о крушении Boeing на Украине

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Опубликованные данные об отсутствии зенитных ракетных комплексов "Бук" в районе, где потерпел крушение малайзийский Boeing в 2014 году, в очередной раз говорят о правоте российской стороны, которая ставит под сомнение результаты работы совместной следственной группы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросы, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась", – приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что России отказали в праве стать участницей международной следственной группы. Поэтому, по его словам, российская сторона "со скепсисом и недоверием относилась к скоропалительным и не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям".

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

Группа установила, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", расположенного в населенном пункте Снежном, который находится под контролем Донецкой Народной Республики. Российские власти отрицают свою причастность к инциденту.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Ранее Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении самолета.

