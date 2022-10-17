Путин присвоил 400-му самоходному артиллерийскому полку название "гвардейский"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин присвоил название "гвардейский" четырехсотому самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Полк получил свое название за массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество. Помимо этого, "гвардейским" полк стал за действия, направленные на защиту государства и интересов страны в условиях вооруженных столкновений и противостояний.

Ранее российский лидер встретился с Еленой Карабет – дочерью погибшей в ДНР полковника Ольги Качуры – и вручил ей звезду Героя России. По словам Путина, полковник была мужественным и знаковым человеком.

Кроме того, президент РФ подписал указ о присвоении погибшему во время Великой Отечественной войны молодогвардейцу Виктору Третьякевичу звания Героя России посмертно. Отмечается, что Третьякевич какое-то время ошибочно считался предателем.

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