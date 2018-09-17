Воробьев внес в Мособлдуму кандидатуры вице-губернаторов

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Андрей Воробьев внес на рассмотрение Мособлдумы кандидатуры вице-губернаторов и заместителей председателей областного правительства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В соответствии с Уставом Московской области, я хочу внести на утверждение областного парламента кандидатуры вице-губернаторов и зампредов правительства Московской области, их теперь на одного меньше, чем было в первом периоде", – отметил Воробьев. Он попросил местный парламент рассмотреть перечень на ближайшем заседании 20 сентября.

Первым вице-губернатором предлагается сделать Ильдара Габдрахманова, а вице-губернаторами – Наталью Виртуозову, Дмитрия Пестова и Михаила Кузнецова.

Первым замом председателя правительства может стать Ольга Забралова. Ей планируется получить социальный блок. Кроме того, на должности заместителей претендуют Игорь Тресков, Максим Фомин, Денис Буцаев, Александр Чупраков и Мария Нагорная.

Перечень позднее может пополнить еще один кандидат, которого пока еще рассматривают, уточнил Воробьев.

Кроме того, областное правительство подготовило поправки в закон о региональных льготах в связи с изменением в пенсионном законодательстве после обращения Владимира Путина. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, региональные льготы отвяжут от выхода на пенсию, они будут доступны всем жителями региона с 55-летнего возраста для женщин и 60-летнего – для мужчин.

На первом заседании парламента рассмотрят этот вопрос и предложенные губернатором кандидатуры, добавил он.

Выборы губернатора Московской области проходили в Единый день голосования 9 сентября. Жители региона переизбрали на этот пост Андрея Воробьева. Его инаугурация состоялась 14 сентября.