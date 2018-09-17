В Госдуме задумались о сухом законе

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России сухой закон. Письмо с такой инициативой он направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой, сообщает РИА Новости.

Милонов считает необходимым принять "серьезные заградительные меры по борьбе с пьянством". Сухой закон в РФ должен быть введен пока не будет наведен "порядок" в алкогольной отрасли и до "наступления перелома показателей алкоголизации населения".

"Без таких суровых мер будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья", – говорится в письме.

Депутат предложил пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы алкоголя, а также выработать стратегию борьбы с алкоголизацией населения и продажей низкокачественной продукции.

Данные меры, по мнению Милонова, следует принимать "сурово и безжалостно по отношению к так называемым водочным и пивным "королям", наживающихся на здоровье нашей нации".

Милонов ссылается на статистику, согласно которой последние 25 лет показатели алкоголизма среди населения России, включая детский, возросли в несколько раз. Больше всего от "зеленого змия" страдает сельская местность и аграрные регионы, уточняет депутат.

Ранее в Госдуме предложили запретить продавать продукты с повышенным содержанием сахара детям, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.