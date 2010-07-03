Михаил Бабич стал замглавы Минэкономразвития

Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ. До недавнего времени он занимал пост посла России в Белоруссии. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Михаил Викторович Бабич родился 28 мая 1969 года в городе Рязани. Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза Захарова, в 1998 году – юридический факультет Московского института экономики, менеджмента и права.
В 1995-1998 годах руководил ЗАО "Корпорация "Антей" в Москве. С 1999 года по январь 2000 года – первый заместитель генерального директора ГУП "Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка" при Минсельхозпроде России.
С января по декабрь 2000 года – заместитель председателя правительства Московской области. С января 2001 года по ноябрь 2002 года – первый заместитель главы администрации Ивановской области.
С ноября 2002 года по февраль 2003 года – председатель правительства Чеченской республики. В 2003-2011 годах – депутат Государственной Думы.
С 15 декабря 2011 года – полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 24 августа 2018 года Михаил Бабич был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной. 30 апреля 2019 года президент России Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла.
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