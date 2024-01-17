Путин не исключил создание фонда для капремонта аэродромов РФ

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Владимир Путин не исключает создание специального фонда для капитального ремонта российских аэродромов. Президент РФ предположил, что его можно создать по аналогии с дорожным фондом.

До этого глава Минтранса Виталий Савельев сказал, что до 2030 года в стране потребуется починить 111 воздушных гаваней, для чего нужно не меньше чем 383 миллиарда рублей. Савельев уточнил, что можно использовать механизм государственно-частного партнерства.

"Надо над этим просто поработать, понять источники финансирования <...> А так в целом это правильно. Хозяйство большое, нужен постоянно действующий источник", – передает ТАСС слова российского лидера.

Ранее гендиректор и владелец авиакомпании "Уральские авиалинии" заявил, что экстренно севший в пшеничном поле под Новосибирском в сентябре самолет Airbus A320 не способен взлететь с поля. Чтобы сделать это, следует возвести новую взлетную полосу, что экономически нецелесообразно, указал он.

По данным нескольких источников в СМИ, самолет могут разобрать на части и списать в утиль. Собеседники издания уверены, что в РФ нет организаций, которые взяли бы на себя ответственность за возвращение воздушного судна в эксплуатацию.

Самолеты в столичных аэропортах не могут вылететь из-за непогоды