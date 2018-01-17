Минстрой запросит дополнительные средства для поддержки малых городов

17 января, 15:51
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Минстрой РФ планирует попросить дополнительные бюджетные средства в размере пяти миллиардов рублей для создания комфортной среды в малых российских городах и исторических поселениях. Об этом на Форуме малых городов в Коломне рассказал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
По его словам, в 2017 году результаты проекта "Городская среда" показали, что малым городам и историческим поселениям России нужна особая поддержка. "Мы будем просить порядка пяти миллиардов из федерального бюджета дополнительно к тем средствам, которые имеются сегодня", − цитирует министра РИА Недвижимость.
Как пояснил Мень, сейчас ведомство рассматривает варианты решений, которые можно будет применить для улучшения городской среды в исторических поселениях федерального и регионального уровня.
"Будет конкурсная процедура, мы сейчас ее параметры обсуждаем. Мы считаем, что она должна быть поступенчатой", − заявил Мень. Он также отметил важную роль результатов Форума малых городов в Коломне.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: