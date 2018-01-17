Минстрой запросит дополнительные средства для поддержки малых городов

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Минстрой РФ планирует попросить дополнительные бюджетные средства в размере пяти миллиардов рублей для создания комфортной среды в малых российских городах и исторических поселениях. Об этом на Форуме малых городов в Коломне рассказал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

По его словам, в 2017 году результаты проекта "Городская среда" показали, что малым городам и историческим поселениям России нужна особая поддержка. "Мы будем просить порядка пяти миллиардов из федерального бюджета дополнительно к тем средствам, которые имеются сегодня", − цитирует министра РИА Недвижимость.

Как пояснил Мень, сейчас ведомство рассматривает варианты решений, которые можно будет применить для улучшения городской среды в исторических поселениях федерального и регионального уровня.

"Будет конкурсная процедура, мы сейчас ее параметры обсуждаем. Мы считаем, что она должна быть поступенчатой", − заявил Мень. Он также отметил важную роль результатов Форума малых городов в Коломне.