Россия не позволит США дестабилизировать ситуацию в Сирии – Совфед

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Россия поможет сирийскому главе Башару Асаду не допустить, чтобы Соединенные Штаты вновь дестабилизировали обстановку в республике. Об этом заявил руководитель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Сирию они так просто не оставят и втихую снова готовят плацдарм для дестабилизации ситуации в ней. Уверен, у Башара Асада хватит сил противодействовать этому, не позволить кому бы то ни было снова ввергнуть страну в хаос. Со своей стороны Россия будет помогать. Мы сохраняем свою базу в Хмеймиме, а также собираемся развивать порт в Тартусе, превращая его в полноценную военно-морскую базу", – сказал он, передает РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что Вашингтон не раз поддерживал террористов, кроме того, американским властям "не дает покоя" успех России и нормализация ситуации в Сирии, которую, по словам Бондарева, США пытались развалить как Ливию.

Ранее в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что международная коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с террористами на территории Сирии. Отмечалось, что под руководством американских инструкторов создается "Новая сирийская армия".