Принятую Генассамблеей резолюцию по Крыму раскритиковали в Госдуме

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Решения в ООН принимают не по объективным данным, а по указке Вашингтона. Такими словами зампред думского комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал принятие Генассамблеей резолюцию по правам человека в Крыму, инициированную Украиной. Об этом сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что если в 2017 году 70 стран проголосовали за резолюцию, то в этом году их уже 67. "И хотя якобы происходящие в Крыму "угнетения" представлены как угроза мировому порядку, все голосующие отдают себе отчёт, что это высосано из пальца, а три страны даже не захотели в этом участвовать по сравнению с прошлым годом", – сказал Бальбек.

В тексте резолюции сказано, что в Крыму наблюдается "усиление давления на общины религиозных меньшинств". По мнению депутата, это не так.

Бальбек поведал, что католики Севастополя торжественно отмечали возвращение своего довоенного храма. К тому же на полуострове строятся мечети. "Большинство конфессий во всем мире мечтали бы о таком отношении государства к ним", – заключил зампред комитета Госдумы.

Ранее Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял резолюцию по правам человека в Крыму. Инициативу традиционно поддержали большинство европейских стран, США и Турция.

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