Шойгу объявил о скором завершении антитеррористической операции в Сирии

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Антитеррористическая операция в Сирии близится к завершению. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках встречи с руководителем военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.

"Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению", – цитирует РИА Новости слова Шойгу. При этом министр обороны РФ отметил, что ряд моментов требуют срочного решения, "обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии".

По мнению Шойгу, наряду с вопросами военного и военно-технического сотрудничества России и Израиля, приоритетным направлением остается борьба с терроризмом. "В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом", – подчеркнул глава Минобороны России. Шойгу также напомнил о значимости укрепления дружественных отношений между российскими и израильскими военными.

13 октября стало известно, что за неделю российская авиация поразила 993 цели террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в сирийском районе Дейр-эз-Зор.

Ранее в Минобороны сообщили, что от боевиков освобождены 92 процента территории Сирии. Военным удалось уничтожить около 1260 объектов террористических группировок за неделю.