Володин прокомментировал законопроект о защите предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Нижняя палата во втором чтении приняла законопроект, направленный на защиту предпринимателей от необоснованного ареста и разрушения бизнеса во время следствия. Документ вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, сообщают "Дни.ру".
Согласно законопроекту, следствие обязано доказать суду необходимость продления содержания в СИЗО. В ходатайстве должны содержаться мотивы, информация о процессуальных действиях и причины, почему этого не делалось раньше.
"Таким образом, пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Продление срока содержания под стражей и решение судьи должны последовать не позже 5 суток после получения ходатайства. В случае отказа подсудимому будет назначен залог либо домашний арест.
Отмечается, что для продолжения работы предприятия и сохранения рабочих мест предпринимателей и директоров компаний запрещается помещать в СИЗО. Володин подчеркнул, что связанные с мошенничеством, растратой, злоупотреблением положением преступления будут рассматриваться без изменений. Обвиняемые в этих преступлениях не будут содержаться в СИЗО на досудебной стадии.
В декабре 2018 года депутаты приняли законопроект, расширяющий основания для прекращения уголовного преследования предпринимателей. Они тогда отметили, что главное, чтобы ущерб, причиненный стране или обществу, был возмещен.
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