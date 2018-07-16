Яровая предложила упростить поиск детей с помощью геолокации телефона

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В Госдуме предложили упростить поиски пропавших детей при помощи геолокации их мобильных телефонов. Законопроект об этом внесла на рассмотрение нижней палаты парламента вице-спикер Ирина Яровая.

По словам Яровой, при поисках детей "имеют значение часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий".

Чтобы ускорить поиски, считает Яровая, нужно разрешить использование геолокационных данных телефона пропавшего ребенка. Это будет делаться по заявлению родителей или опекунов, а также на основании постановления одного из руководителей правоохранительных органов.

"Если SIM-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие", − сказано в пояснительной записке к проекту.

В поддержку своей инициативы Яровая привела статистику, согласно которой в 2017 году разыскивалось около восьми тысяч несовершеннолетних, а в первом квартале этого года − около 2,5 тысячи детей.

"По сути, поиск ребенка с использованием данных геолокации является малозатратным, но высокоэффективным", − цитирует Яровую ТАСС. Вице-спикер отметила, что доступ к данным геолокации повысит шансы на спасение ребенка.