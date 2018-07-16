Комитет Госдумы поддержал изменения в пенсионное законодательство

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал изменения в пенсионное законодательство и рекомендовал нижней палате парламента принять их в первом чтении, сообщает РИА Новости.
Правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Повышение будет постепенным – с 2019 по 2034 год.
Если закон примут, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения начнут получать пенсию в 2022 году – в возрасте 62 лет и 57 лет соответственно.
Ожидается, что инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан.
Ранее замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов заявил, что если пенсионный возраст не будет увеличен, то государство не сможет гарантировать индексации пенсий.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что российский кабмин при внесении изменений в пенсионное законодательство ставит задачу повышения пенсий в два раза выше инфляции.
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