Пушков прокомментировал санкции Канады против РФ

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков оценил новые санкции, введенные Канадой против РФ из-за инцидента в Керченском проливе, присоединения Крыма и боевых действий в Донбассе.

По словам сенатора, канадские власти не решились вводить санкции против людей, причастных к гибели сотен тысяч людей в Ираке, но "с упоением" ужесточают антироссийские санкции.

"Высоконравственная" Канада не ввела санкции против Буша, Чейни, Рамсфелда и Блэра, виновных в гибели сотен тысяч людей на Ближнем Востоке, но с упоением вводит все новые санкции против российских политиков и глав госкомпаний", – написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что в санкционный список со стороны Канады попали 25 человек, в частности, глава банка ВТБ Андрей Костин и руководитель "Роснефти" Игорь Сечин. Также под санкции попали более 10 российских компаний ("Фиолент", "Консоль-строй", "Новые проекты", конструкторско-технологического бюро "Судокомпозит" и др.)

Впервые Евросоюз и США ввели секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины в июле 2014 года. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов. Под санкции, в частности, попали банки с госучастием (Сбербанк, ВТБ) и крупные нефтегазовые компании ("Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть").

У берегов Крыма 25 ноября произошло столкновение российских и украинских военных кораблей. Его результатом стало закрытие Россией Керченского пролива и задержание украинских судов. Российская ФСБ называет нарушителями украинские суда, незаконно пересекшие границу РФ. Украина считает незаконными действия российских пограничников.