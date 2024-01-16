Путин заявил, что выбрасывание русских за кордон из Латвии затрагивает безопасность РФ

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Выдворение россиян из Латвии и из других республик Прибалтики напрямую связано с безопасностью РФ. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

"Русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи", – заявил российский лидер.

В ходе встречи президент РФ вспомнил слова экс-главы Чехии, который заявил, что война на Украине началась не в феврале 2022 года, а еще в 2008 году, когда было вынесено решение об открытии дверей в НАТО для Украины и Грузии. По словам Путина, подобные действия уже тогда серьезно влияли на ситуацию в Восточной Европе, в том числе и с позиции обеспечения безопасности России.

"Напомню, что Украина получила свою независимость на основании декларации о независимости, там было написано, что Украина – нейтральное государство", – подчеркнул глава государства, комментируя слова экс-президента Чешской Республики о влиянии 2008 года на безопасность РФ.

Ранее сообщалось, что о возможной депортации предупредили порядка 3 255 россиян, поскольку у них истекал срок вида на жительство либо они не сдавали экзамен на знание латышского языка.

Временный поверенный в делах РФ в Балтийской Республике Олег Зыков также указал на то, что на грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок оказались несколько тысяч россиян. Поправки в закон он назвал "абсолютно антигуманными и дискриминационными".

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высылки пенсионеров из стран Балтии позором. Так пресс-секретарь главы государства отреагировал на решение Латвии выдворить из республики военного пенсионера, 82-летнего россиянина Бориса Каткова.



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