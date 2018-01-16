Криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет – Медведев

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет. Такое предположение сделал глава кабмина РФ Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме.

"Точно также через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, она станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже не исключен", – сказал председатель правительства, передает Агентство "Москва".

IX Гайдаровский форум проходит с 16 по 18 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Ранее российские бизнесмены впервые приобрели электростанции для добычи криптовалют. Речь идет о Кизеловской ГРЭС и Сарапульской ТЭЦ в Пермском крае и Удмуртии.