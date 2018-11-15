В Госдуме отреагировали на попытку депутата потрогать коллегу за ухо

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Неопознанный депутат Госдумы, пытавшийся потрогать за ухо своего коллегу Олега Быкова во время заседания, не нарушил регламент. Об этом заявил заместитель руководителя комитета по регламенту Михаил Романов.

"Посмотрел ролик, ничего я там такого нарушающего регламент или какие-то этические нормы для себя не увидел", – приводит слова Романова РИА Новости.

Необычный случай произошел при обсуждении поправок в Бюджетный кодекс. О нем стало известно из видеозаписи, опубликованной на сайте Госдумы. На записи чья-то рука пытается засунуть палец в ухо депутату Олегу Быкову, но остальную часть тела этого человека не видно. Согласно схеме рассадки депутатов, рядом с Быковым сидит депутат от "Единой России" Юрий Петров.