Госдума приняла во втором чтении закон о налоговых льготах по реновации

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении законопроект о налоговых льготах для граждан, которые получат квартиры по программе реновации жилфонда в столице.
Проект дополняет основной закон о реновации, вступивший в силу 1 июля 2017 года. Он предполагает создание в городе Фонда содействия реновации жилфонда, который займется исполнением программы, сообщает Агентство "Москва". Законопроект также должен освободить фонд от налога на прибыль и добавленную стоимость, а горожан, которые получат жилье от фонда, – от налога на доходы физических лиц.
Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки к этому законопроекту. Согласно им, участники программы реновации освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию прав на полученное жилье. Кроме того, от НДФЛ освобождаются доходы, полученные в связи с реализацией программы реновации в виде жилого помещения, доли в нем или равноценного возмещения в денежной форме.
Сейчас от налогообложения освобождены доходы граждан при продаже квартир, находящихся в их собственности не менее трех лет, полученных по наследству, договору дарения, при приватизации или по договору пожизненного содержания с иждивением. Законопроект должен изменить этот срок и в отношении квартир, полученных по программе реновации.
1 августа мэр подписал постановление "О программе реновации жилищного фонда в городе Москве". Программа рассчитана до 2032 года. В нее вошли 5144 многоквартирных дома, в которых находится 350 тысяч квартир, где проживает примерно миллион москвичей. Сергей Собянин отметил, что благодаря программе жилищные условия улучшат более 10 процентов москвичей. Мэр гарантировал выполнение программы реновации в полном объеме.
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