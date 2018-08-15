СМИ сообщили об ответе Кремля на прошение матери Сенцова о помиловании

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Администрация президента РФ ответила на прошение матери Олега Сенцова о его помиловании. Об этом украинским СМИ сообщила сестра режиссера Наталья Каплан, предоставив фотографию документа.

В ответе администрации говорится, что в соответствии с законом такая просьба должна поступить от самого Сенцова. В документе также отмечается, что окончательное решение в вопросе помилования принимает президент РФ, передает ТАСС. При этом агентство отмечает, что не располагает подтверждением подлинности документа.

9 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в администрации получили прошение от матери Сенцова. Ранее Песков отмечал, что вопрос о помиловании по ходатайству родственников Сенцова находится в юридической плоскости, поэтому дать конкретный ответ представитель Кремля не может.

25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима. Его признали виновным в создании в Крыму террористической группы, участники которой весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку. После этого ему начали оказывать медицинскую помощь.