СМИ сообщили об ответе Кремля на прошение матери Сенцова о помиловании

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Администрация президента РФ ответила на прошение матери Олега Сенцова о его помиловании. Об этом украинским СМИ сообщила сестра режиссера Наталья Каплан, предоставив фотографию документа.
В ответе администрации говорится, что в соответствии с законом такая просьба должна поступить от самого Сенцова. В документе также отмечается, что окончательное решение в вопросе помилования принимает президент РФ, передает ТАСС. При этом агентство отмечает, что не располагает подтверждением подлинности документа.
9 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в администрации получили прошение от матери Сенцова. Ранее Песков отмечал, что вопрос о помиловании по ходатайству родственников Сенцова находится в юридической плоскости, поэтому дать конкретный ответ представитель Кремля не может.
25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима. Его признали виновным в создании в Крыму террористической группы, участники которой весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку. После этого ему начали оказывать медицинскую помощь.
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