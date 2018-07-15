Россия официально передала Катару эстафету ЧМ по футболу

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин передал эмиру Катара "мяч полномочий" на проведение чемпионата мира по футболу, который страна примет в 2022 году. В рамках символической церемонии в Кремле Катар официально подхватил эстафету мундиаля, сообщает телеканал Москва 24.
На церемонии также присутствовал президент FIFA Джанни Инфантино.
Президент России вручил шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани главный мяч футбольного первенства. Именно этим мячом вечером 15 июля будут играть сборные Франции и Хорватии в финальном матче ЧМ-2018.
"Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта", − подчеркнул в ходе передачи мяча Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. По словам президента, "вся страна получила огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира".
Перед началом игры Владимир Путин также встретится с главами двух стран, вышедших в финал мундиаля: президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: