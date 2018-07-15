Россия официально передала Катару эстафету ЧМ по футболу

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Владимир Путин передал эмиру Катара "мяч полномочий" на проведение чемпионата мира по футболу, который страна примет в 2022 году. В рамках символической церемонии в Кремле Катар официально подхватил эстафету мундиаля, сообщает телеканал Москва 24.

На церемонии также присутствовал президент FIFA Джанни Инфантино.

Президент России вручил шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани главный мяч футбольного первенства. Именно этим мячом вечером 15 июля будут играть сборные Франции и Хорватии в финальном матче ЧМ-2018.

"Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта", − подчеркнул в ходе передачи мяча Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. По словам президента, "вся страна получила огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира".

Перед началом игры Владимир Путин также встретится с главами двух стран, вышедших в финал мундиаля: президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.