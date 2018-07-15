Президент Хорватии по-русски поблагодарила россиян за чемпионат мира

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поблагодарила Россию от имени хорватских болельщиков за сердечный прием на русском языке. Об этом сообщили в администрации главы государства.

"Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия!" − цитирует Грабар-Китарович РИА Новости. Видеообращение со словами благодарности президент Хорватии записала в салоне самолета.

Ранее в кабинете администрации резидента Хорватии уточнили, что Грабар-Китарович приедет в Москву, чтобы лично присутствовать на финальном матче ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии. Она будет наблюдать за игрой из VIP-ложи стадиона "Лужники".