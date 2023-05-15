Путин проведет заседание совета по межнациональным отношениям на этой неделе

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Владимир Путин на этой неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Кроме того, отмечается, что российский президент также проведет совещание с правительством и постоянными членами Совета безопасности России.

Ранее Владимир Путин поручил создать условия, которые помогут иностранным гражданам и их детям освоить русский язык и общепризнанные нормы поведения.

До этого российский президент указом поручил российскому правительству принять меры, которые могли бы повлиять на снижение оттока граждан РФ за рубеж.

В указе президента отмечается, что в 2022 году была зафиксирована повышенная миграция россиян из страны.

Путин обсудил с Совбезом положение РФ в международных организациях