Песков назвал символичным открытие Крымского моста‍

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 15 мая откроет движение по Крымскому мосту и лично по нему проедет. Он подчеркнул, что это очень важный день и с практической точки зрения, и с точки зрения символизма, передает РИА Новости.

По словам Пескова, российский лидер снова продемонстрировал, что реализовать можно даже самые амбициозные планы.

"Президент посетит Крымский мост, побывает в центре управления моста, который круглогодично будет контролировать ход эксплуатации этого очень сложного и важного сооружения. Он проедет по мосту и потом выступит перед рабочими – участниками митинга, который приурочен к этому знаменательному дню", – сказал пресс-секретарь.

Официально автомобильное движение по мосту запустят 16 мая. В честь открытия моста 15 мая по дороге проедет колонна строительной техники.

На мероприятие пригласили представителей мостоотрядов из разных регионов страны, включая ведущих специалистов отрасли, строивших БАМ, готовивших саммит АТЭС во Владивостоке и Универсиаду в Казани, а также Олимпиаду в Сочи.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Его длина составит 19 километров. Первыми пользоваться дорогой смогут легковые автомобили и туристические автобусы. Грузовики въедут на мост позднее. Железнодорожное движение запустят в конце 2019 года.