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14:49

В ГД обвинили ЕС в фарисействе из-за введения санкций

власть политика

14:49

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Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

В Госдуме обвинили Евросоюз в фарисействе из-за введения санкций в связи с событиями в Керченском проливе. С таким заявлением в беседе с RT выступил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Как можно охарактеризовать политиков, которые наказывают тех, кто предотвратил международный конфликт, кто не допустил нарушения международного законодательства? Фарисеи. У меня нет другого слова", – указал депутат.

Он подчеркнул, что российские пограничники сделали все, чтобы провокация ВМС Украины осталась в "воспаленном воображении украинских националистов".

По мнению депутата, антироссийскую риторику "в уста европейских политиков вкладывают их заокеанские коллеги". Вместе с тем Белик указал, что все чаще в Европе звучат заявления о необходимости отмены антироссийских санкций, и ситуация "рано или поздно" изменится.

15 марта Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян, которые участвовали в задержании украинских моряков. Брюссель объяснил введение ограничительных мер применением силы со стороны России.

25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и двинулись к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. В итоге корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ задержали. Против украинских моряков возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В настоящий момент они находятся под стражей.

власть политика

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