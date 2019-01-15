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15:45

Защитить московскую школу от коллекторов попросили надзорные органы

власть общество

15:45

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Депутат Госдумы Анна Кувычко направила в надзорные органы официальные запросы с просьбой защитить столичную школу номер 1285 от угроз коллекторов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия".

Как отмечается в запросах, сама ситуация требует немедленного реагирования.

"Проблема атак коллекторов в последнее время ушла из повестки. Но теперь ясно – наглости в деятельности отдельных взыскателей долгов стало существенно больше. Надеюсь, что коллекторы, донимавшие учителей, будут установлены и привлечены к ответственности, вплоть до уголовной", – приводятся в сообщении слова Кувычко.

Коллекторское агентство пытается взыскать долг с родителей одного из учеников школы через учителей. Коллекторы звонят на стационарный номер учебного заведения и требуют вернуть долг.

"Прямо и сейчас": "беспредел коллекторов"


Ранее сообщалось, что поставщики коммунальных услуг намерены сотрудничать с коллекторами по взысканию долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. "Росводоканал" на этапе досудебных мероприятий передает часть задолженности коллекторским агентствам, которые входят в реестр ФССП. Он уже начал сотрудничать с ними и с юридическими компаниями на этапах судебного и исполнительного производства. В ближайшем будущем планируется увеличить объемы передаваемой просроченной задолженности коллекторским агентствам.

власть общество

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