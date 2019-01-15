Песков рассказал о пенсии и зарплате Путина

Владимир Путин пользуется наличными пару раза в год, когда катается на горных лыжах и заходит в кафе. А всю зарплату и пенсию президент России получает на карточку банка "Россия". Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Такое случается 1-2 раза в году. Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться", – сказал он в интервью "АиФ".
По словам Пескова, президент выбрал именно этот банк, так как тот в числе первых попал под антироссийские санкции после присоединения Крыма к России. Что касается размера военной пенсии президента, то пресс-секретарь сообщил, что не обладает этой информацией.
В этом же интервью Дмитрий Песков также рассказал, что у Владимира Путина нет необходимости вести аккаунты в соцсетях для общения с россиянами. У российского президента также по-прежнему нет смартфона.
Всю необходимую информацию президент получает из материалов, которые ему готовит пресс-служба. Владимир Путин также самостоятельно следит за информацией, появляющейся в СМИ.
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