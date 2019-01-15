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09:49

Путину не нужен Twitter, чтобы быть ближе к людям – Песков

власть

09:49

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

У Владимира Путина нет необходимости вести аккаунты в соцсетях для общения с россиянами. У российского президента также по-прежнему нет смартфона. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Такой потребности у Путина пока нет. Ему не нужен Twitter, чтобы стать ближе к людям", – сказал он, передает "Интерфакс".

Тем не менее, отметил Песков, на борту президентского лайнера есть WI-FI. Однако всю необходимую информацию президент получает из материалов, которые ему готовит пресс-служба. Владимир Путин также самостоятельно следит за информацией, появляющейся в СМИ. Кроме того, у главы государства есть большой набор служебных источников. В частности, доклады министерств, ведомств и спецслужб.

Журналисты регулярно интересуются у Путина, почему он не регистрируется в социальных сетях. В своих многочисленных интервью президент отвечает, что у него нет на это времени, а перепоручать ведение страниц кому-то другому глава государства считает бессмысленным.

Пока официальный аккаунт в популярных социальных сетях есть у Кремля. Пресс-служба размещает там все основные события и мероприятия, в которых участвует российский президент.

В отличие от президента России, премьер-министр Дмитрий Медведев не только зарегистрирован в различных социальных сетях, но и регулярно делает там записи. Так, у российского премьера есть личные страницы в Instagram, Twitter, Facebook и "ВКонтакте".

власть

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