Погода в доме: виновников развода заставят оплатить судебные расходы

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Виновника распада семьи могут обязать оплачивать расходы во время бракоразводного процесса. С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает "Российская газета".
По мнению регионального политика, такая процедура должна применяться в случае измены одного из супругов или проявления систематического физического насилия.
Также Петров считает необходимым накладывать мораторий на совместную недвижимость супругов до тех пор, пока проживающим на ней детям не исполнится 18 лет.
Подобные меры, полагает депутат, помогут молодым семьям "не делать ошибок и избежать скорого распада семей". Свое предложение он направил главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой.
Ранее Петров предложил обязать супругов заключать соглашение о доступе к гаджетам друг друга.
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